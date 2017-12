Nordahl L. : quelles sont les affaires réexaminées par les enquêteurs ?

publié le 21/12/2017 à 07:42

Les enquêteurs ont-ils à faire à un tueur e série avec Nordahl L.? Mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer, l'ancien militaire de 34 ans est désormais soupçonné d'être lié à d'autres affaires non résolues.



Plusieurs familles ont été contactées par les enquêteurs pour les informer que de nouvelles recherches étaient entreprises sur la disparition d'un de leurs proches. C'est le cas notamment pour le jeune cuisinier belge Adrien Mouralmié. Tout dernier disparu en date. C'était le 5 juillet dernier, à l'issue d'une promenade près de Talloires en Haute-Savoie. Des vérifications, téléphonie, vidéosurveillance, sont en cours pour savoir si Nordhal L. se trouvait dans le secteur à ce moment là. Au total, ce sont une dizaine de dossiers de disparitions inexpliquées qui sont réexaminées. Toujours dans ce vaste secteur du lac d'Annecy.

"On va regarder toutes les disparitions inquiétantes dans la région", avait annoncé le procureur de Chambéry Thierry Dran lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 20 décembre.

Le dossier de la tuerie de Chevaline rouvert

Les dossiers passés au crible par les enquêteurs, ressemblent beaucoup à celui du caporal Arthur Noyer. Les victimes possibles sont des hommes plutôt jeunes qui se retrouvent seuls, à pied, la nuit, sur une route ou un chemin où il n'y a quasiment personne. Sans aucun témoins.



C'est comme cela que Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, se sont volatilisés, à un an d'intervalle, en 2011 et 2012, à la sortie d'un festival de musique électronique près d'Albertville en Savoie. Sur ces deux cas planent désormais l'ombre d'un prédateur solitaire. Tous ces dossiers de disparitions sont donc rouverts, mais aussi ceux de crimes non résolus dans le secteur. Et notamment le plus marquant d'entre eux : la tuerie de Chevaline, en septembre 2012.