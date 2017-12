publié le 20/12/2017 à 14:13

Nordahl L. serait-il impliqué dans d'autres disparitions ? C'est une hypothèse que la justice ne veut pas écarter. L'homme de 34 ans, mis en examen pour meurtre dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, a été placé en garde à vue lundi 18 décembre dans le cadre d'une autre disparition, celle d'Arthur Noyer, un militaire de 24 ans.



Mais, selon les informations de M6, les enquêteurs se pencheraient sur une dizaine d'autres disparitions non élucidées. Le magistrat en charge de l'affaire et les enquêteurs auraient été alertés par le profil assez troublant de Nordahl L.

Ils auraient décidé de se pencher sur des dossiers non résolus de disparitions inquiétantes et de meurtres qui se sont déroulés en Savoie et dans d'autres départements français.

Les enquêteurs se concentreraient notamment sur les déplacements de l'ancien militaire, sur ses recherches Internet et les connexions de son téléphone portable. D'anciennes affaires en particulier intéresseraient le parquet de Chambéry et des vérifications seraient en cours afin de savoir si Nordahl L. pourrait être impliqué dans ces disparitions.