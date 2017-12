publié le 20/12/2017 à 16:11

Deuxième mise en examen pour Nordahl L. Le principal suspect dans l'affaire Maëlys est également cité dans une autre affaire de disparition. Devenue une affaire d'assassinat. Le procureur de Chambéry, Thierry Dran, a annoncé, mercredi 20 décembre 2017, qu'un crâne retrouvé le 7 septembre dernier avait été identifié comme être celui du caporal disparu Arthur Noyer, lundi 18 décembre.



Déféré au palais de justice de Chambéry le 20 décembre, après 48 heures de garde à vue, l'ancien maître chien a été mis en examen dans la foulée dans le cadre de cette enquête remontant à avril dernier.

Depuis la nuit du 11 au 12 avril, Arthur Noyer, un jeune militaire de 24 ans, n'a plus donné signe de vie. Ce dernier est porté disparu après une sortie en boîte de nuit dans la ville de Chambéry alors que plusieurs témoins l'ont aperçu en train de faire du stop aux alentours de 4 heures du matin.

C'est le logiciel AnaCrim qui a permis aux enquêteurs d'établir ce potentiel lien entre les deux affaires. Selon nos informations, grâce à l’étude du bornage des téléphones d'Arthur Noyer et de Nordahl L., les forces de l'ordre ont désormais la certitude, que le caporal et le suspect ont fait "un trajet commun" sur une distance suffisamment longue cette nuit-là.



D'autres affaires relancées ?

Autres découvertes intrigantes ? Les recherches internet du suspect. Courant avril, quelques jours après la disparition d'Arthur Noyer, les enquêteurs ont observé des "recherches intensives" sur la manière de faire disparaître un corps : "décomposition d'un corps humain", a précisé le procureur.



Selon les informations de M6, les enquêteurs se pencheraient sur une dizaine d'autres affaires non élucidées en Savoie et dans d'autres départements français. Certaines en particulier intéresseraient le parquet de Chambéry, notamment le quadruple meurtre de Chevaline survenu en 2012 et des vérifications seraient en cours afin de savoir si Nordahl L. pourrait être impliqué.