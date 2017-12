publié le 20/12/2017 à 18:04

Nordahl L., mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer, est-il lié à d'autres affaires non résolues ? L'ancien militaire de 34 ans éveille désormais tous les soupçons de l'appareil judiciaire.



"On va regarder toutes les disparitions inquiétantes dans la région", a annoncé le procureur de Chambéry Thierry Dran lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 20 décembre.



Les enquêteurs se pencheraient sur une dizaine d'autres disparitions non élucidées, selon M6. Ce sont précisément deux enquêtes qui intéressent les gendarmes, d'après franceinfo.

Elles concernent deux hommes disparus en 2011 et en 2012 à leur sortie du festival de musique "Elements", aux alentours d'Albertville. Les deux victimes n'ont jamais été retrouvées et les enquêteurs se sont rapidement heurtés à un manque d'indices leur permettant de poursuivre les recherches.

Vérifications à venir sur l'affaire de la tuerie de Chevaline

Aussi, les enquêteurs s'interrogent sur un éventuel lien entre Nordahl L. et la tuerie de Chevaline. En septembre 2012, un cycliste français et trois membres d'une même famille britannique ont été tués sur un parking situé à proximité du lac d'Annecy.



Deux petites filles de la famille ont survécu. Les premiers éléments de l'enquête laissaient supposer que le crime pouvait être l'oeuvre d'un ancien militaire.



Lors de la conférence de presse, dans des propos rapportés par un journaliste du Parisien, le procureur de Chambéry a confirmé l'existence de vérifications sur la tuerie de Chevaline : "Au regard de ce rebondissement nous allons vérifier et ce sera fait bien évidemment fait pour l'exclure ou l'inclure. On ne va pas s'en priver. Mais en l'état des éléments il n'existe pas de liens".