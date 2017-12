publié le 19/12/2017 à 20:32

L'étau se resserre autour de Nordahl L.. Lundi 18 décembre, le principal suspect dans l'affaire Maëlys, a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer.



Dans la nuit du 11 au 12 avril dernier, ce militaire de 24 ans avait été vu pour la dernière fois en train de faire du stop à Chambéry aux alentours de 4 heures du matin, après avoir passé la nuit en discothèque. Malgré l'important dispositif qui avait été déployé à l'époque, le jeune homme n'a jamais été retrouvé.

Ce rebondissement s'explique par les investigations discrètes qu'ont menées les gendarmes de la section de recherches de Chambéry, parallèlement à l'enquête sur la disparition de Maëlys. Déjà les gendarmes ont découvert qu'il avait activé une borne située dans la même zone que celle de la disparition d'Arthur Noyer, à des horaires compatibles.

D'étranges recherches sur Internet

Un autre élément a aussi interpellé les enquêteurs. L'exploitation technique de l'ordinateur et du portable de Nordahl L., a révélé des "recherches intensives" sur la manière de faire disparaître un corps de façon définitive, d'après des informations du Parisien et du Dauphiné Libéré.



Ces requêtes remontent au mois d'avril, et coïncident peu ou prou avec la disparition d'Arthur Noyer. Selon Le Parisien, un témoin a par ailleurs la présence de Nordahl L. dans la même discothèque que le jeune militaire, le soir de sa disparition.