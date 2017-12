Nordahl L. : "Nous espérons avoir des réponses", déclare la sœur d'un disparu

et Martin Planques

21/12/2017

Les enquêteurs auraient-ils mis la main un tueur en série ? Ils se demandent désormais si Nordhal L. pourrait avoir des liens avec d'autres disparitions non résolues. Notamment celles de deux hommes à un an d'intervalle vu la dernière fois à la sortie d'un festival de musique électronique près d'Albertville (Savoie).



La sœur de l'un d'entre eux, Jean-Christophe Morin disparu, espère obtenir des réponses. "À l'époque les gendarmes se sont intéressés à la disparition de mon frère. La seule chose que j'ai à dire, c'est l'année d'après, après la deuxième disparition, aucun lien n'a été fait", regratte Adèle Morin au micro de RTL "Oui, nous espérons que cela apporte des réponses". La sœur de l'homme disparu depuis 2011 en est persuadée : "Il n'aurait pas laissé sa maman sans nouvelles. Pour noël, juste un coup de téléphone même en colère, il aurait appelé". Adèle Morin est donc pessimiste et envisage une issue "morbide".

Les enquêteurs ont retrouvé le sac de Jean-Christophe Morin. "Il n'y a plus qu'à espérer que le sac soit bien sous scellé et que l'on puisse s'en resservir pour la suite". Adèle Morin désire que des avancements dans l'affaire Nordahl L. permette d'apporter de "nouveaux éléments sur l'enquête" autour de la disparition de son frère, "pour ma famille, pour moi et pour Jean-Christophe".