publié le 07/08/2017

C'est au vu du profil de l'assaillant que la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête concernant l'incident survenu au pied de la Tour Eiffel. Dans la soirée de samedi 5 août, un jeune homme âgé de 19 ans et muni d'un couteau a franchi les portiques de sécurité en criant "Allah Akbar". Il a été très rapidement arrêté par des militaires de l'opération Sentinelle.



Adolescent au lourd passé psychiatrique, il a déjà été pris en charge à plusieurs reprises dans des unités spécialisées ces deux dernières années. Sa mesure d'hospitalisation venait d'ailleurs d'être renouvelée pour les six prochains mois. C'est lors d'une permission de sortie accordée il y a quelques jours, qu'il a décidé de passer à l'action.



Quentin, un de ses voisins de chambre, se rappelle d'un jeune homme "influençable" et "mal à l'aise" en groupe. Maxime, un ami du lycée, parle d'un garçon "bagarreur" et "perturbé". Mais derrière cette personnalité fragile se cache un adolescent ultra-radicalisé. En garde à vue il revendique son passage à l'acte : il indique qu'il voulait s'attaquer à des militaires de l'opération Sentinelle et être abattu.



Le jeune homme affirme également qu'il est en lien avec un membre du groupe État islamique. Ce jihadiste l'aurait encouragé à s'en prendre à des soldats. Fiché S et proche de la mouvance islamiste, l'adolescent était connu des services de renseignement. Il avait déjà été condamné par la justice pour apologie du terrorisme.