publié le 31/07/2017 à 08:22

Le gouvernement doit-il faire plus pour accueillir les migrants, et notamment à Calais ? C'est la justice qui répondra aujourd'hui. Depuis le démantèlement de la jungle en octobre dernier, les migrants sont de retour, mais les autorités refusent d'installer de nouveaux équipements. Selon, elles, cela inciterait les migrants à revenir en nombre. En juin, le tribunal administratif de Lille avait condamné l'État et la mairie de Calais à installer points d'eau et toilettes. Le gouvernement a contesté cette décision. C'est donc maintenant au Conseil d'État de trancher.



Au cours de l'audience de vendredi, les mots du rapporteur public ont été très sévères contre l'État, expliquant en substance que les 400 à 500 réfugiés actuellement à Calais ne sont pas traités dignement. "Récemment, j'ai eu un Afghan qui était arrivé à Calais depuis une semaine qui m'a raconté que dans son parcours migratoire, c'est à Calais uniquement qu'il a été empêché de se laver. C'est à dire que pendant son parcours, il a toujours trouvé un moyen de pouvoir être propre", raconte un responsable du Réveil voyageur à Calais.

La décision du Conseil d'État devrait tomber en milieu de matinée, ce 31 juillet.

À écouter également dans ce journal

- Le trafic est toujours fortement perturbé ce matin en gare Montparnasse, à Paris. Depuis hier matin presque tous les trains sont annulés et la reprise ce matin est poussive. 3 TGV sur 4 devraient partir aujourd'hui de la gare Montparnasse.



- Dix personnes ont été tuées hier au Venezuela alors que le pays était appelé aux urnes pour le vote sur l'Assemblée constituante, voulu par le président Maduro et dénoncé par l'opposition.



- Les salariés de GM&S vont parcourir un peu plus de 100 km pour être fixés sur leur sort. Le tribunal de Commerce de Poitiers doit en effet se prononcer cet après-midi sur l'unique offre de reprise de l'équipementier automobile. Une offre partielle puisque le groupe d'emboutissage GMD ne conserverait que 120 des 277 emplois actuels.



- "Beaucoup de consternation", a réagi sur RTL, Hugues Rançon le Vice président de l'Assemblée nationale, après l'agression de la députée Laurianne Rossi. L'élue des Hauts-de-Seine a été frappée hier sur le marché de Bagneux alors qu'elle distribuait le cahier d'été de son parti. Son agresseur a été interpellé et placé en garde à vue.



- Camille Lacourt termine en or, sur le toit du monde, avec son sacre sur le 50 m dos hier à Budapest, son 5e titre mondial. À 32 ans, le nageur quitte les bassins sur une victoire, tout sourire et "très content".