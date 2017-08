Le journal de 8h : Julien Dray réclame un audit sur la campagne de Benoit Hamon

publié le 11/08/2017 à 08:40

Des lendemains qui déchantent au Parti socialiste. Des proches de Benoit Hamon affirment que la campagne présidentielle du candidat socialiste a été "sérieuse et sobre". Pourtant le PS par l'intermédiaire de Julien Dray a réclamé un audit en apprenant que Benoit Hamon avait dépensé 15 millions d'euros, presqu'autant qu'Emmanuel Macron, pour récolter 6% des voix.



"Le demande d'audit, il faudrait que Julien Dray regarde la loi. Il y a quelque chose qui s'appelle la Commission nationale des comptes de campagne et je pense que ça vaut tous les audits", estime Bastien Récher qui était en charge du financement de la campagne pour Benoit Hamon. "Demander un audit, c'est soit méconnaître la loi, soit au contraire vouloir salir. C'est peut-être plus ça l'objectif de Julien Dray", juge-t-il.

"Par ailleurs, ça vient de quelqu'un qui essaye peut-être de se racheter une place dans l'actuelle direction collégiale en faisant du buzz à bon prix", pense Bastien Récher qui note que Julien Dray n'a pas participé à cette campagne et a multiplié "les déclarations d'amour à Macron".

À écouter également dans ce journal

- Les températures sont de 4 à 6 degrés inférieures aux normales de saison dans plusieurs régions du centre et de la moitié nord.



- L'homme de 36 ans qui a fauché des militaires avant hier à Levallois-Perret, est toujours hospitalisé au CHU de Lille. Les enquêteurs n'ont toujours pas pu l'interroger.



- Des députés de tous bords, de la France Insoumise jusqu'au Front national, veulent revoir le dispositif de l'opération Sentinelle qui mobilise 7.000 soldats en permanence depuis la vague d'attentats en 2015.



- Les musulmans n'ont plus de lieu pour prier à Lagny-sur-Marne en région parisienne et cela crée des tensions dans cette ville d'environ 20.000 habitants de Seine et Marne. La mosquée est fermée depuis décembre 2015 pour des suspicions de radicalisation. Il y a une semaine, des cocktails molotov ont été lancés sur des tentes installées illégalement par la communauté musulmane.



- Donald Trump qui avait promis "le feu et la colère" à la Corée du Nord si elle continuait ses menaces a estimé que cette formule n'était peut-être pas assez forte.



- C'est la première conséquence concrète du Brexit : l'Agence européenne du médicament va déménager. Elle est actuellement basée à Londres mais elle ne va pas y rester en raison de la sortie de l'Union voulue par les Britanniques. 23 villes, dont Lille, sont candidates pour accueillir cette agence.