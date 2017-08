publié le 11/08/2017 à 06:50

Benoît Hamon a-t-il flambé pendant la campagne présidentielle ? La publication des comptes de campagne a jeté un froid alors que le candidat socialiste a été le plus dépensier si l'on compare le montant investi par rapport au nombre de voix obtenues. Soit 6,58 euros quand Emmanuel Macron n'a lui dépensé que 1,9 euros.



Les chiffres de la commission des comptes de campagne indiquent que le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire a dépensé 15,072 millions d'euros, soit un peu moins qu'Emmanuel Macron. Le vainqueur de l'élection présidentielle avait dépensé 16,698 millions pour le seul premier tour du scrutin.

Mercredi 9 août sur LCI, le porte-parole du Parti socialiste, Julien Dray, avait estimé qu'il fallait "demander des comptes" au candidat et réclamé un audit. "C'est beaucoup de sous pour un résultat très modeste. Nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup d'interrogations sur la manière dont a été géré ce budget", a-t-il déclaré.

Hollande, le candidat le plus dépensier

S'ils assument amplement le montant dépensé, ils attaquent ouvertement les nombreuses trahisons au sein du Parti socialiste alors que de nombreuses personnalités de l'ancien parti majoritaire ont décidé de rallier Emmanuel Macron. Une manière pour eux de nuancer ces chiffres alors que Benoît Hamon aurait pu dépenser davantage pour compenser le "parti divisé, la déloyauté de nombreux dirigeants et la campagne électorale éclair". "Ce choix n'a pas été fait et les dépenses sont restées dans le budget initial prévu", assurent-ils, soulignant que le niveau des dépenses au premier tour est "inférieur à celui des principaux candidats des élections de 2007 et de 2012".



Mais alors, combien ont-dépensé les candidats socialistes lors des précédents élections présidentielles ? Le plus dépensier demeure François Hollande avec pas moins de 21.719.956 euros dépensés au premier tour (2012) devant Ségolène Royal avec 20.615.776 euros (2007). Si l'on remonte à 1995, Lionel Jospin avait déjà dépensé la somme de 88.930.362 francs, soit 18.036.851 euros, si l'on utilise le convertisseur de l'Insee qui prend en compte également l'érosion monétaire due à l'inflation.