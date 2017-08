Œufs contaminés : deux arrestations et de nouveaux pays touchés

publié le 11/08/2017 à 06:33

À l'origine de ce scandale sanitaire, l'utilisation du fipronil, antiparasite pourtant strictement banni dans les élevages de poules par l'Union européenne, par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Le Danemark, la Slovaquie et la Roumanie ont annoncé jeudi 10 août être à leur tour affectés, ce qui porte à 12 le nombre de pays européens où la présence d’œufs contaminés a été confirmée à ce jour.



Vingt tonnes d’œufs contaminés, provenant de Belgique, ont été vendus au Danemark, a indiqué l'Autorité alimentaire et vétérinaire du pays, tandis que la Slovaquie a annoncé avoir découvert des œufs contaminés importés des Pays-Bas et ayant transité par l'Allemagne. L'autorité sanitaire-vétérinaire roumaine (ANSVSA) a de son côté trouvé dans un entrepôt de l'ouest du pays une tonne de jaunes d’œufs contaminés au fipronil, en provenance d'Allemagne. Enfin, le Royaume-Uni, qui avait jusque-là affirmé n'être que marginalement touché, a reconnu jeudi que 700.000 œufs contaminés avaient été importés pour être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires.

Concernant le volet judiciaire du scandale, deux dirigeants "de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles" ont été arrêtés jeudi aux Pays-Bas, selon le parquet, qui n'a pas révélé le nom de la société. Mais selon les médias néerlandais, il s'agit de ChickFriend, largement mise en cause par les éleveurs touchés.