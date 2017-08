publié le 11/08/2017 à 07:30

Sur les deux tiers est du pays, la journée de vendredi reste fraîche et le temps est instable, selon Météo-France.

De l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes jusqu'au Massif Central, au Centre et aux Hauts-de-France, les nuages sont nombreux et les éclaircies bien timides. Des averses se forment ici et là et sont parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, en particulier sur le relief. Sur les Alpes, on aperçoit des flocons dès 2100 m en matinée et 2400 m l'après-midi.



Sur la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, les averses sont moins nombreuses qu'ailleurs le matin mais des brumes et grisailles se sont formés pendant la nuit et mettent un peu de temps à se dissiper. En cours d'après-midi, les nuages se morcellent sur les Haut-de-France puis le Centre. Le temps y redevient sec et on profite de jolis rayons de ciel.Plus à l'ouest, de la Basse-Normandie et la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, si le temps reste calme, la matinée s'annonce tout de même franchement grise.

Néanmoins, dès la mi-journée, de belles éclaircies parviennent à percer l'épaisse couche nuageuse sur le Sud-Ouest. Soleil et nuages se partagent alors équitablement le ciel. Sur la Basse-Normandie et les Pays-de-la-Loire, le soleil fait aussi une apparition dans l'après-midi mais elle est de courte durée. Déjà, une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse entre sur le Nord-Ouest par les côtes de la Manche, apportant peu de pluies mais beaucoup de nuages.



Autour du Golfe du Lion, la journée s'annonce encore ensoleillée mais très ventée. Si le mistral et la tramontane soufflent modérément en leur domaine, le vent d'ouest sur les côtes varoises et les extrémités de la Corse est beaucoup plus soutenu. Il atteint 80 à 90 km/h en rafales sur le littoral varois et jusqu'à 120 km/h sur le Cap corse à la mi-journée. A noter également, un risque d'averses sur le relief corse.

Les températures

Côté températures, on reste très en dessous des moyennes saisonnières. Les minimales vont de 8 à 15 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, 15 à 21 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Les maximales sont comprises entre 17 et 23 degrés, localement 24 degrés sur le Sud-Ouest, 26 et 30 degrés autour de la Méditerranée et en Corse.