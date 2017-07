Le journal de 7h30 : sécurité renforcée pour le défilé et le feu d'artifice de 14 juillet

publié le 12/07/2017 à 08:08

Donald Trump doit arriver demain à Paris. Le président américain assistera au défilé militaire du 14 juillet, avant de dîner à la Tour Eiffel dans la soirée avec Emmanuel Macron. Pour cet événement, 3.500 policiers et gendarmes assureront la sécurité du défilé et 1.900 seront mobilisés le soir pour la sécurisation du concert et du feu d'artifice tiré de la Tour Eiffel. S'y ajouteront 2.600 à 2.900 autres membres des forces de l'ordre pour renforcer la sécurité de l'agglomération parisienne, les 1.000 militaires de l'opération Sentinelle à Paris, 2.500 sapeurs pompiers, pièce maîtresse d'un important dispositif de secours, six bateaux de surveillance fluviale sur la Seine et 275 agents privés.



Un système de détection et de neutralisation de drones malveillants sera mis en place, a indiqué le préfet de police Michel Delpuech lors d'une conférence de presse. Deux zones de protection et de sécurité seront mises en place, l'une sur les Champs-Élysées pour le défilé, l'autre sur le Champs de Mars pour le concert et le feu d'artifice.

Les accès de ces zones seront protégés par des véhicules et des plots de béton pour empêcher toute intrusion de voiture ou camion béliers. Les personnes souhaitant se rendre dans ces zones devront se soumettre à un contrôle et à une fouille de leurs sacs par les forces de l'ordre.

- Jean-Michel Lambert, premier juge de l'affaire Grégory, a été retrouvé mort à son domicile du Mans (Sarthe). Le corps de l'ex-magistrat a été retrouvé avec un sac plastique noué sur la tête à l'aide d'un foulard.



- La politique de déradicalisation ne fonctionne pas en France, selon un rapport réalisé par deux sénatrices remis au gouvernement ce mercredi.



- Dans un entretien aux Échos, Édouard Philippe promet un "souffle fiscal", soit des baisses d'impôts massives dès 2018 évaluées à près de 11 milliards d'euros.



- Le détournement des médicaments à base de codéine par les adolescents et jeunes adultes inquiète. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a détaillé, dans une note, le profil des "consommateurs".



- Paris organisera bien les Jeux olympiques, Los Angeles aussi. Reste maintenant à savoir s'il s'agira de ceux de 2024 ou de 2028. Le CIO a validé le processus de la double attribution pour les JO, hier à Lausanne. Le 13 septembre à Lima, Paris et Los Angeles seront fixées sur leur sort.



- Francis Joyon a battu son propre record de la traversée de l'Atlantique en solitaire en 5 jours 2 heures 7 minutes, 6 mois après avoir établi le record du tour du monde en équipage (40 jours). Le marin de 61 ans a signé un record surprise alors que cette traversée de l'Atlantique n'était à l'origine qu'un voyage retour après une course transatlantique.



- Tour de France. L'Allemand Marcel Kittel a remporté la 10e étape hier à Bergerac, sa quatrième victoire depuis le départ. Le Britannique Chris Froome (Sky) a gardé le maillot jaune. Aujourd'hui, la 11e étape relie Eymet à Pau.