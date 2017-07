Francis Joyon bat le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire

publié le 12/07/2017 à 06:04

Déjà détenteur du record du tour du monde en équipage, Francis Joyon a fait tomber un autre record, celui de la traversée de l'Atlantique en solitaire, lequel avait déjà été établi par lui-même en 2013. Ce mercredi 12 juillet, il a accosté à Cap Lizard, en Grande-Bretagne, 5 jours 2 heures et 7 minutes après avoir quitté New York, aux États-Unis, améliorant de 49 minutes sa précédente performance.



L'exploit de Francis Joyon a tout d'une surprise, puisque sa traversée de l'Atlantique ne visait qu'à le faire revenir d'Amérique après sa participation à la course transatlantique The Bridge. Cette dernière mettait aux prises l'un des plus gros paquebots du monde, le Queen Mary 2, avec quatre grands multi-coques, dont celui de Francis Joyon. Y participaient également François Gabart (Macif), Yves Le Blévec (Actual) et Thomas Coville (Sodebo).