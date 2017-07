publié le 11/07/2017 à 20:15

Le CIO a rendu une décision sans grande surprise, mais accueillie avec un certain soulagement, mardi 11 juillet à Lausanne. Paris et Los Angeles sont assurées d'organiser les prochains Jeux olympiques. Le Comité international olympique (CIO) a donné son accord, mardi 11 juillet, pour que l'attribution de l'organisation des deux éditions soit faite de manière simultanée. Une fois la décision annoncée à Lausanne, les maires des deux villes candidates, Anne Hidalgo et Eric Garcetti, sont montés à la tribune pour dire "merci" de concert.



Auparavant, les deux délégations avaient passé leur grand oral pour présenter leur projet. Pour Paris, Emmanuel Macron a spécialement fait le déplacement pour souligner l'unité et le professionnalisme de la capitale. Si la Ville lumière reste concentré sur 2024, pour des Jeux du centenaire (après ceux de 1924 déjà organisés dans la capitale française), le patron de la candidature américaine a été le premier à évoquer la possibilité pour Los Angeles d'accepter 2028.

- La Cour de cassation a donné raison à Karim Benzema dans l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena. Mis en examen dans l'affaire de la tentative de chantage à la sex-tape contre so ex-coéquipier en équipe de France, l'attaquant star du Real Madrid pourrait bénéficier d’une annulation de procédure.

- Le bureau politique des Républicains devrait bientôt rendre son verdict sur les sanctions infligés aux élus ayant rejoint le gouvernement d’Édouard Philippe.



- L'État français va réaliser 4,5 milliards d'euros d'économies en 2017, afin de contenir son déficit public sous les 3% du PIB, sans diminuer les effectifs de fonctionnaires ou les minimas sociaux, a annoncé Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. La Défense ne verra pas son budget amputé, mais elle devra respecter l'enveloppe déjà votée par le Parlement qui prévoyait une réduction des dépenses de 850 millions d'euros.



- Une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1.500 euro d'amende ont été requis mardi contre Vincent Debraize, le maire d'une commune de Normandie poursuivi pour avoir agressé Nathalie Kosciusko-Morizet.



- L'Allemand Marcel Kittel a dominé le sprint qui a conclu la 10e étape du Tour de France, à Bergerac, remportant sa quatrième étape depuis le début de la course. Le Britannique Chris Froome a gardé le maillot jaune de leader.



- Les salariés de GM&S ont été reçus à Bercy pour une réunion cruciale rassemblant pour la première fois tous les acteurs du dossier de l'équipementier automobile creusois en liquidation judiciaire.



- Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, le taux de réussite du baccalauréat 2017 s'élève à 87,9%, sit un léger recul par rapport à 2017.



- L’Organisation Syrienne des Droits de l'Homme (OSDH) annonce à son tour la mort d’Abou Bakr Al Baghdadi, le leader de Daesh, en s’appuyant sur les déclarations de cadres de l’État islamique.