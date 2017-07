publié le 11/07/2017 à 11:50

Le 2e des trois chapitres de ce Tour de France 2017 déjà mémorable s'ouvre mardi 11 juillet à 540 km à l'ouest de Chambéry, où spectateurs et téléspectateurs ont assisté à une étape dantesque, notamment marquée par la terrible chute de l'Australien Richie Porte. Ce 10e volet en Dordogne s'annonce plus calme, même si chaque kilomètre peut s'avérer fatal pour les favoris à la victoire finale. Paradoxalement, certains ont parfois du mal à repartir au lendemain d'une journée de repos.



Sur les 198 coureurs au départ de Düsseldorf, ils ne sont plus que 180 en lice. Au classement général, le Britannique Chris Froome possède 18 secondes d'avance sur l'Italien Fabio Aru, 51 sur le Français Romain Bardet et 55 sur le Colombien Rigoberto Uran. L'Allemand Marcel Kittel est en vert, le Français Warren Barguil en blanc à pois rouges. Ce dernier conservera quoi qu'il arrive sa tunique puisqu'il n'y a "que" deux difficultés de 4e catégorie au programme.

Placées dans la 2e moitié du parcours de 178 km vers Bergerac, la côte de Domme (3,5 km de montée à 3,3% de pente moyenne) et la côte du Buisson-de-Cadouin (2,1 km à 5,6%) peuvent toutefois débloquer la course et profiter à un baroudeur plutôt qu'à un sprinteur sur la ligne. Départ fictif à 13h10, lancé à 13h25, arrivée prévue vers 17h30.

Le film de la journée :

13h28 - Yoann Offredo attaque le premier, personne ne suit le Français pour le moment.



13h27 - Départ réel de cette 10e étape sous un ciel chargé à Périgueux. Des attaquants vont-ils encore tenter leur chance dès le km 0 ?



13h10 - Départ fictif donné avec les porteurs des maillots distinctifs à l'avant du peloton.



13h07 - L'arrivée est située au bout d'une ligne droite de 200 mètres dans Bergerac (28.000 habitants), ville-étape pour la 4e fois.



13h01 - Les coureurs ont pris place derrière la voiture du directeur de course, qui ne pas tarder à démarrer.



12h58 - Romain Bardet ne sait pas si il peut gagner le Tour mais a promis lundi 10 juillet lors de la journée de repos qu'il va se "battre pour essayer de le faire. La Sky est très forte et ça reste du vélo, on l'a vu hier avec Richie Porte. Je vais continuer à être sur un mode très offensif".



12h41 - Voici le top 30 du classement général, avec 8 Français :





1. Christopher Froome (GBR/Sky) 38h26:28.

2. Fabio Aru (ITA/AST) à 0:18.

3. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:51.

4. Rigoberto Uran (COL/CAN) 0:55.

5. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:37.

6. Daniel Martin (EIR/QST) 1:44.

7. Simon Yates (GBR/ORI) 2:02.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:13.

9. Mikel Landa (ESP/SKY) 3:06.

10. George Bennett (NZL/LNL) 3:53.

11. Louis Meintjes (RSA/EAU) 5:00.

12. Alberto Contador (ESP/TRE) 5:15.

13. Pierre Latour (FRA/ALM) 5:30.

14. Mikel Nieve (ESP/SKY) 6:18.

15. Sergio Henao (COL/SKY) 6:55.

16. Damiano Caruso (ITA/BMC) 6:58.

17. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 7:56.

18. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 8:46.

19. Carlos Betancur (COL/MOV) 10:34.

20. Brice Feillu (FRA/TFO) 11:43.

21. Warren Barguil (FRA/SUN) 14:11.

22. Guillaume Martin (FRA/AJW) 15:23.

23. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 18:44.

24. Jan Bakelants (BEL/ALM) 20:02.

25. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 21:06.

26. Daniel Navarro (ESP/COF) 21:08.

27. Bauke Mollema (NED/TRE) 22:55.

28. Jarlinson Pantano (COL/TRE) 23:05.

29. Tony Gallopin (FRA/LOT) 25:44.

30. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 26:10.

...



12h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 10e étape en intégralité.

Tour de France 2017 : le parcours de la 10e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP