La France insoumise se mobilise contre la réforme du code du travail

publié le 12/07/2017 à 07:03

Les députés de La France insoumise ne se résignent pas face à la réforme du code du travail par ordonnance voulue par Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, deux dispositions ont déjà été votées : il y aura plus de places pour la négociation d'entreprise, et les quatre instances représentatives du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et les délégués syndicaux, vont fusionner.



Si les députés du Parti communiste et de La France insoumise disposent pour chaque mouvement d'un groupe parlementaire dans l’hémicycle, leur nombre ne fait pas le poids face à la large majorité La République En Marche (REM). Ils comptent désormais battre le pavé pour faire porter leur voix. "Il n'est pas question pour nous d'abandonner un pouce de terrain", martèle le député insoumis Adrien Quatennens.

Si ces parlementaires ne peuvent ébranler la majorité favorable à Emmanuel Macron au Palais-Bourbon, c'est dans la rue qu'ils comptent aussi occuper le terrain de l'opposition. "Il y a nul pouvoir qui peut résister à une mobilisation populaire lorsqu'elle est majoritaire", juge Alexis Corbière. Ce mercredi 12 juillet, une centaine de rassemblements seront organisés à travers la France. À Paris, il se tiendra à 18h30 place de la République.