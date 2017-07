publié le 12/07/2017 à 06:17

"Sauver des personnes" et "faire obstacle au réseau des trafiquants". Tels sont les objectifs affichés par le réseau européen Génération identitaire, et en particulier ses antennes française, italienne et allemande. Son opération "Defend Europ" consiste pourtant à envoyer un navire en Méditerranée pour lutter contre l'immigration clandestine. Des militants d'extrême droite ont ainsi annoncé, mardi 11 juillet, l'envoi du C-Star, un bateau de 40 mètres de long, au large de la Libye.



Grâce à une collecte de fonds lancée mi-mai sur internet, et malgré une campagne d'opposition qui a poussé le service de paiement en ligne Paypal à geler leur compte, les militants ont récolté plus de 87.000 dollars (76.000 euros) auprès d'un millier de donateurs. Ces fonds ont permis de louer le C-Star et son équipage, qui sont partis en fin de semaine dernière de Djibouti. Ils doivent franchir jeudi 13 juillet le canal de Suez et embarquer des militants à Catane (Sicile) la semaine prochaine avant de gagner la zone des secours au large de la Libye.

L'objectif est "de montrer le vrai visage des ONG soit-disant humanitaires, leur collaboration avec les mafias de passeurs, et les conséquences mortelles de leurs actions en mer", explique Clément Galant, militant de Génération identitaire, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Lors de notre mission, lorsque nous croiserons des bateaux remplis de clandestins, nous appellerons les gardes-côtes libyens pour qu'ils puissent venir les secourir et nous veillerons à leur sécurité le temps de leur arrivée", ajoute-t-il.

Reconduire les migrants en Libye

L'objectif de l'opération est de reconduire les migrants en Libye, alors même que les gardes-côtes italiens considèrent pour leur part que la Libye n'offre pas de "port sûr" au regard du droit maritime et organisent toujours le transfert vers l'Italie des migrants secourus sous leur coordination.



"En sauvant des personnes et en faisant obstacle au réseau des trafiquants, nous pouvons sauver l'Europe et sauver des vies en même temps", a expliqué un porte-parole de Génération identitaire Italie.



D'ores et déjà, plusieurs ONG engagées dans les opérations de secours en mer ont déjà exprimé leur inquiétude face à l'arrivée de ce bateau. Elle s'ajoute aux volontés du gouvernement italien de leur imposer un code de conduite sévère. En France, un organisme gouvernemental a d'ailleurs signalé l'opération à la justice, dénonçant une "provocation à la discrimination" et un risque de "délit d'entrave" aux secours.