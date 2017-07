publié le 12/07/2017 à 04:30

Des piétons fauchés et un enfant décédé. C'est le lourd bilan d'un accident survenu mardi 11 juillet à La Plagne (Savoie). Selon les premiers éléments, un camion, monté en station pour effectuer une livraison, était garé et le chauffeur descendu pour effectuer une manipulation technique sur le véhicule quand l'engin est parti vers l'avant et a roulé pendant une trentaine de mètres sur un chemin légèrement en pente.



En tentant de remonter dans la cabine de véhicule pour le stopper, le chauffeur a été éjecté tandis que le camion fauchait sur sa route des piétons. L'enfant de 7 ans est mort malgré les tentatives de réanimation des pompiers, et son grand-père qui a tenté de lui porter secours a été gravement blessé. Sa grand-mère et une petite cousine, témoins du drame, étaient indemnes mais choquées.

L'accident a mobilisé d'importants moyens chez les pompiers, le Samu et les secours en montagne (PGHM), mis à contribution avec leur hélicoptère. Les deux blessés ont été évacués par les airs pour être hospitalisés. Le médecin de la station a pris en charge la grand-mère et une cellule de crise a été ouverte.



"La station a une pensée très émue pour la famille du petit garçon. C'est monstrueux... C'est abominable de venir en vacances et de finir comme cela", a déclaré le maire de La Plagne, Jean-Luc Boch.



Confiée à l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie de Savoie, l'enquête devra déterminer les circonstances de l'accident, pour savoir si le frein du camion était mal enclenché ou si une rupture mécanique est survenue.