publié le 12/07/2017 à 06:16

Jusque-là, les sprinteurs et leurs équipes font la loi sur ce genre de parcours. Ou plutôt un sprinteur et une équipe, la Quick-Step de Marcel Kittel. Sur les 10 étapes disputées depuis le départ de Düsseldorf, l'Allemand en a remporté quatre, ne laissant échapper qu'une arrivée groupée, au profit du Français Arnaud Démare, mis hors course en fin de première semaine.



Une échappée a-t-elle plus de chance d'aller au bout mercredi 12 juillet, entre Eymet, en Dordogne, et Pau (203,5 km), l'une des villes le plus souvent visitées dans l'histoire de l'épreuve (68 fois déjà) ? A priori, non. Une seul côte de 4e catégorie, contre deux la veille, est à franchir, à près de 60 km du be la ligne d'arrivée. Mais à l'image de Yoann Offredo, à l'attaque vers Bergerac, certains baroudeurs y croient encore et ont juré de retenter leur chance. En outre, la route est loin d'être plane pour rejoindre la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Le départ fictif sera donné à 13 heures (lancé à 13h05), l'arrivée est prévue vers 17h50. De Pau, le peloton de 180 coureurs s’engouffrera ensuite dans les Hautes-Pyrénées lors d'une 12e étape aussi alléchante sur le papier que cruciale dans la course au maillot jaune. La 13e étape 100% ariégeoise ne manque pas non plus de piquant.

Tour de France 2017 : le parcours de la 11e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP