Le journal de 12h30 : l'élève de 14 ans qui a une relation avec son prof témoigne

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/11/2017 à 13:56

Une affaire qui pose la question de l'âge du consentement. Un professeur de mathématiques de 31 ans est jugé ce lundi 27 novembre pour avoir entretenu une relation de 8 mois avec l'une de ses élèves, âgée de 14 ans. Leur histoire a été révélée au grand jour le 5 novembre dernier, et l'enseignant est poursuivi pour corruption de mineur de moins de 15 ans et atteinte sexuelle par personne qui abuse de l'autorité conférée par sa fonction. Ce dernier est apparu à l'audience l'air grave et est resté mutique.



"Avant quand j'ai été entendue, j'étais amoureuse. J'étais encore dans l'optique de le protéger, j'étais encore amoureuse", témoigne au micro de RTL, cette adolescente de 14 ans. Mais elle affirme avoir évolué depuis : "J'ai pris du recul, j'ai regardé les choses d'un autre angle. Parler avec ma mère m'a permis de remettre les pieds sur terre."

Les avocats de la jeune fille et de sa mère expliquent que le tribunal n'a pas les éléments pour déterminer si son consentement a été extirpé par une contrainte morale. La mère de l'adolescente demande donc un renvoi du procès et dénonce une enquête trop courte. Celle-ci a duré 48 heures.

