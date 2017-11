publié le 27/11/2017 à 08:46

C'est un exploit qui ne s'était pas reproduit depuis 2001. Après une journée de suspense, les Bleus ont remporté la coupe Davis face à la Belgique grâce à la victoire finale de Lucas Pouille contre Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0). Les Français ont pourtant tremblé quelques heures plus tôt, lors de la défaite de Jo-Wilfried Tsonga contre David Goffin. Le président de l'équipe tricolore Yannick Noah a salué cette victoire, avec des mots très forts : "Quand tu ne gagnes pas pendant 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre" a déclaré l'ancien joueur en dénonçant "cette culture de la 'loose'".



"Tu ne joues plus un match, tu ne joues même plus contre ton adversaire. Tu joues même contre des gens de ton équipe parfois. C'était dur, on a vécu une semaine de malade. Je n'ai jamais chialé autant, je n'ai jamais vu autant de larmes, jamais vu autant de douleurs. À la fin quand tu vis ce truc-là et que tu gagnes, tu te dis que ça vaut la peine", a témoigné Yannick Noah. C'est donc sans doute parce qu'ils ont vaincu cette "culture de la loose", que cette victoire est encore plus belle. Yannick Noah et ses joueurs ont fêté leur victoire dans une boîte de nuit de Lille, jusqu'à 6h ce lundi matin. Ils sont attendus à Paris ce lundi 27 novembre à 15h.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron présente le choc de simplification au conseil des ministres ce lundi 27 novembre.



- Sébastien Lecornu et Thierry Solère, deux exclus du parti Les Républicains (LR), ont intégré La République En Marche.



- Manuel Valls a salué l'action du chef de l'État lors d'une interview au micro du Grand Jury : "Il fait des choses que j'aurais aimé faire parfois", a-t-il déclaré dimanche 26 novembre.



- Justice : un professeur de mathématiques est jugé ce lundi 27 novembre pour avoir entretenu une liaison avec l'une de ses élèves de 14 ans. Il est poursuivi pour corruption de mineurs.



- Santé : selon une enquête de la Fédaration Hospitalière de France (FHF) dévoilée par le JDD, les chirurgiens opèrent trop souvent, parfois sans raison.



- Glyphosate : la France va voter contre le renouvellement pour cinq ans de cet herbicide ultra contestée, ce lundi 27 novembre. Si aucun accord n'est trouvé, la Commission européenne devra trancher elle-même avant le 15 décembre prochain.



- Birmanie : le pays attend la venue du pape François, qui entame un voyage délicat dans le pays accusé d'épuration ethnique. 620.000 Rohingyas auraient fui pour échapper à la répression de l'armée depuis le mois d'août.



- Football : le PSG s'est imposé 2-1 face à Monaco, dimanche 26 novembre. L'équipe file tout droit vers un titre de champion de France.



- Miss Univers : Miss Afrique du Sud; Demi-Leigh Nel-Peter; a succédé à Iris Mittenaere, à l'occasion de l'élection de Miss Univers à Las Vegas, dimanche 26 novembre.