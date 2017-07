Sida : le nombre de morts liés au virus baisse de moitié en 10 ans

et AFP

20/07/2017

C’est "un tournant décisif qui a été franchi" pour l’ONU. Un million de personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2016, soit presque moitié moins que lors du pic de décès atteint en 2005, où 1,9 million de personnes étaient décédées, selon un rapport de l'Onusida publié jeudi 19 juillet.



Plus de la moitié des malades dans le monde sont désormais sous traitement et le nombre de nouvelles contaminations par le VIH continue de décliner. Mais, regrette l’Onusida, ce rythme est encore trop lent. En 2016, 19,5 millions de personnes, sur les 36,7 millions qui vivent avec le VIH avaient accès aux traitements, soit plus de 53%.

"Notre lutte pour mettre fin au sida ne fait que commencer. Nous vivons des temps fragiles et les progrès accomplis peuvent être facilement effacés", avertit cependant Michel Sidibé, directeur exécutif de l'Onusida.



1,8 million de nouvelles infections par le VIH ont encore eu lieu en 2016, soit une contamination toutes les 17 secondes en moyenne. Ce chiffre est en baisse régulière, très loin du maximum de 3,5 millions de nouvelles contaminations atteint en 1997. L’Onusida vise un objectif de 550.000 nouvelles contaminations en 2020.



Il n'existe pas encore de vaccin contre le VIH ou de médicament guérissant du sida. Les personnes séropositives doivent suivre un traitement par anti-rétroviraux tout au long de leur vie, pour empêcher le développement du virus.