publié le 05/01/2018 à 08:12

La tempête Eleanor est passée, mais ses conséquences sont nombreuses dans le pays. De nouvelles inondations et avalanches sont annoncées pour aujourd'hui, favorisées par les pluies et vents violents de la tempête, qui a fait trois morts et un disparu en France depuis mercredi. Vingt-six personnes ont été également blessées dont quatre grièvement, selon le dernier bilan jeudi soir du ministère de l'Intérieur.



Les recherches se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de retrouver un pompier porté disparu. Ce volontaire âgé de 65 ans a été emporté par un torrent déchaîné entre l'Isère et la Savoie alors qu'il secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture. "Plus de 80 personnes sont à sa recherche", selon le ministère de l'Intérieur.

Vendredi, 25 départements sont toujours placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" et "avalanches". Le risque d'avalanches est encore sur tous les massifs savoyards (Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne, Aravis, Chablais et Mont-Blanc). Les autorités appellent les vacanciers à ne pas anticiper leur retour, car des routes sont toujours en cours de déblaiement.

À écouter également dans ce journal

Société - Marseille est la ville la plus ensoleillée de France avec 3.110 heures de soleil cumulés. La ville dépasse la Corse et la Côte d'Azur.



Santé - Le Conseil d'État doit donner sa décisions sur un éventuel arrêt des soins donnés à Inès, 14 ans, dans un état végétatif depuis le 22 juin dernier. Ses parents souhaitent la maintenir en vie, contre l'avis du corps médical.



NDDL - Édouard Philippe, entame ce vendredi la consultation des élus locaux avant une décision, prévue d'ici la fin du mois, sur la construction ou non de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).



Diplomatie - Le président turc Erdogan est reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État devraient discuter de la Syrie, de l'Europe mais aussi de la question sensible des droits de l'Homme en Turquie.



Attentat - Selon Mediapart, un membre des services de renseignements français aurait, sur demande de sa hiérarchie, postdaté un document réalisé une semaine avant l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray où le père Jacques Hamel avait été assassiné, en juillet 2016.