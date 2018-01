Iran : le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi 5 janvier

et AFP

publié le 05/01/2018 à 02:01

Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra vendredi 5 janvier une réunion d'urgence sur la situation en Iran, à la demande des États-Unis, a indiqué jeudi 4 janvier la présidence du Conseil, assurée par le Kazakhstan. Au moins 21 personnes, dont 16 manifestants, ont été tuées en Iran et des centaines ont été arrêtées à travers le pays pendant des manifestations contre la situation économique.



Les manifestants protestent contre le chômage, qui touche particulièrement les jeunes, la hausse des prix mais aussi contre le gouvernement, particulièrement à Téhéran, la capitale du pays. Des protestataires ont attaqué et parfois incendié dans plusieurs villes des bâtiments publics, des centres religieux, des banques et des voitures de police.

La réunion est prévue à 15 heures, heure locale, et est déjà critiquée par la Russie, qui estime que les manifestations en Iran ne relèvent pas du Conseil de sécurité. Le pays n'exclut pas de demander un vote de procédure pour bloquer les débats.