Cher : une fillette de six ans dans le coma après des actes de maltraitance

publié le 05/01/2018 à 04:16

C'est une épouvantable affaire de barbarie. Dans le Cher, cinq personnes d'une même famille ont été mises en examen jeudi 4 janvier dans une affaire de maltraitance sur une fillette de six ans. Elle est hospitalisée dans un état critique après avoir été battue. C'est une femme de 22 ans, accompagnée de deux autres personnes, qui a emmené la petite fille à l'hôpital de Bourges, samedi 30 décembre dans la matinée. L'enfant était couverte d'ecchymoses, de traces de brûlures et de morsures.



Des blessures tellement graves qu'elle a été transférée au CHU de Tours, où elle a été placée dans le coma. Son pronostic vital est engagé. D'après les premiers éléments de l'enquête, les trois femmes ayant amené l'enfant à l'hôpital sont sa mère, sa grand-mère et sa tante. La première avait donné une fausse identité au personnel de l'hôpital lorsqu'elle a amené sa fille. Les femmes qui l'accompagnaient avaient alors expliqué avoir trouvé la fillette dans la rue.

La mère était en fuite

La mère de l'enfant et son compagnon de 24 ans, en fuite, ont été interpellés à Toulouse, mardi 2 janvier. Ce dernier a reconnu avoir donné quelques coups à l'enfant, rapporte France Bleu Berry, sans que l'on sache s'il est le père de la fillette. Son frère a également été interpellé et mis en examen pour "non-assistance à personne en danger".

La mère et le compagnon ont été mis en examen pour "actes de torture et de barbarie" et placés en détention provisoire. La sœur et la mère du jeune homme ont elles aussi été mises en examen pour "non-dénonciation de maltraitance". La petite fille a un frère de cinq ans, placé en famille d'accueil il y a quelques mois.