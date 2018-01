publié le 05/01/2018 à 07:43

Le parti socialiste cherche désespérément des candidates femmes au poste de premier secrétaire. Depuis le renoncement de Najat Vallaud-Belkacem : c’est le désert. Luc Carvounas est un homme, Emmanuel Maurel, Olivier Faure, Stéphane Le Foll... tous les candidats potentiels sont des hommes aussi.



Un membre du Parti socialiste me décrit le profil idéal : il faut une femme, qui incarne le renouveau, qu’elle soit expérimentée mais pas marquée par les années François Hollande, et qu’elle soit proche des territoires. Deux noms reviennent avec insistance : la maire de Nantes Johanna Rolland et celle de Rennes, Nathalie Appéré.

D’après nos informations, l’actuel coordinateur du PS Rachid Temal se lancera dans la course avant la fin du mois. Cela fait un candidat de plus, mais ce n’est toujours pas une femme.