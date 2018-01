La Corée du Nord accepte les discussions proposées par la Corée du Sud

et AFP

Pyongyang et Séoul vont-elles rétablir un lien diplomatique solide ? Près de 65 ans après la fin de la guerre de Corée, la Corée du Nord a accepté, vendredi 5 janvier, la proposition sud-coréenne de discussions, mardi 9 janvier, a annoncé le ministère sud-coréen de l'Unification, chargé de l'épineuse question des relations entre les deux pays.



"La Corée du Nord nous a faxé ce matin un message, indiquant qu'elle acceptait la proposition de discussions le 9 janvier faite par le Sud", a déclaré un responsable du ministère, deux jours après la réouverture du téléphone rouge entre les deux Corée, coupé depuis 2016 - proposition à l'initiative de Séoul.

La rencontre entre les diplomates des deux Corée se tiendra à Panmunjom, un choix hautement symbolique puisque le village frontalier fut le théâtre de la signature du cessez-le-feu de la guerre de Corée, en 1953. Baek Tae-Hyun, le porte-parole du ministère de l'Unification, a déclaré aux journalistes que ces pourparlers porteraient, notamment, sur les Jeux olympiques de Pyeongchang, qui se dérouleront du 9 au 25 février au Sud.

Une rencontre sur fond de tension avec Washington et Pyongyang

Cette reprise du dialogue intervient après deux années de dégradation du climat sur la péninsule, au cours desquelles la Corée du Nord a mené trois essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Selon ses autorités, elle aurait atteint son objectif militaire et serait à présent en mesure de menacer du feu nucléaire l'ensemble du territoire continental américain.





Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un s'est servi de son adresse du Nouvel An à la Nation pour - fait rarissime - tendre la main en direction du Sud. Séoul a répondu en proposant la tenue le 9 janvier, pour la première fois depuis 2015, de discussions de haut niveau à Panmunjom.