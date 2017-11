publié le 08/11/2017 à 08:16

Edwy Plenel pousse un gros coup de gueule. Le patron de Médiapart est vent debout après la Une de Charlie Hebdo de ce mercredi 8 novembre. L'hebdo satyrique l'accuse d'avoir couvert les agressions sexuelles et les viols dont est accusé Tariq Ramadan. Une semaine après sa Une très remarquée cette affaire, Charlie Hebdo s'en prend désormais au journaliste, représenté en quatre dessins sur fond rouge et affublé d'un "On ne savait pas".



Une couverture contre laquelle s'insurge Edwy Plenel. "Nous défendons le droit à la caricature, nous sommes solidaires de Charlie Hebdo face à toutes les terribles attaques, mais notre liberté aussi c'est de dire que la caricature n'autorise pas la calomnie, le mensonge, le n'importe quoi, s'agace le journaliste interrogé sur RTL, en l’occurrence, cette Une, c'est n'importe quoi."

"Médiapart a publié la plus longue enquête concernant Tariq Ramadan, si nous avions trouvé quoi que ce soit, nous l'aurions publié", se défend Edwy Plenel.

L’affiche rouge de Charlie contre @mediapart. « Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m’apprendre la haine » (Romain Rolland) pic.twitter.com/cUnXG7spGV — Edwy Plenel (@edwyplenel) 7 novembre 2017

À écouter également dans ce journal :

- En tournée en Asie, le président des États-Unis Donald Trump change de ton et adresse une nouvelle mise en garde à la Corée du Nord. "Ne nous sous-estimez pas et ne nous testez pas", a-t-il lancé lors de son discours à Séoul.



- Le nucléaire civil au cœur des discussions. Nicolas Hulot répond à ceux qu'il accuse de faire marche arrière sur la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité.



- Première étape de l'opération serrage de ceinture à l'Assemblée nationale. Le bureau doit entériner le premier volet d'économies présenté en août dernier.



- En plein débat sur l'écriture inclusive, 300 enseignants ont décidé de ne plus apprendre aux élèves la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale dénonce une nouvelle attaque contre la langue française.



- Laura Fressel souhaite que la Marseillaise soit chantée par tous avant chaque compétition sportive nationale. La ministre des Sports a adressé un courrier en ce sens, co-signé par Denis Masseglia, président du Comité national Olympique (CNOSF) et Emmanuelle Assman, du Comité paralympique, aux présidents des fédérations.



- L'une des plus grandes rivalités de l'Histoire du sport sort sur les écrans ce mercredi 8 novembre dans un film : Borg/ Mcoenroe, réalisé par Janus Metz Pedersen.