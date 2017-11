publié le 07/11/2017 à 14:30

Six jours après la fin de l'État d'urgence, une opération antiterroriste a été menée en France et en Suisse. Ce mardi 7 novembre, dix personnes âgées entre 18 et 65 ans ont été interpellées avec l'appui du Raid. Elles échangeaient des propos inquiétants sur la messagerie cryptée Telegram. L'enquête avait été ouverte en juillet dernier et les individus étaient sous surveillance depuis plusieurs mois. Arrêté en même temps que les autres, un homme suisse a été interpellé, il était le plus actif sur la messagerie cryptée et en relation avec les neuf autres Français, arrêtés en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes.



Ils n'évoquaient pas forcément de projet précis ou d'attaques imminentes, mais ils exprimaient une sympathie pour le djihadisme et faisaient l'apologie de la violence. Par ailleurs, beaucoup de ces hommes sont connus pour leur radicalisation islamiste. Considérant qu'ils avaient un profil inquiétant, le Parquet antiterroriste a procédé à une interpellation, pour savoir s'ils étaient prêts à passer à l'action. Aucune arme n'aurait été retrouvée à ce stade, mais les perquisitions sont toujours en cours.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron participera aux commémorations en hommage aux victimes de l'attentat du 13 novembre 2015.



- Électricité : pas de mesure de restriction cette année. En décembre dernier, 12 réacteurs nucléaires étaient fermés, contre quatre cette année.



- Le sommet climat aura lieu à Paris le mardi 12 décembre. 2.000 participants et une centaine de personnes sont invités. Les États-Unis n'en feront pas partie.



- Suppression du marché de Noël : les forains ont continué de bloquer les abords de Paris, dans la matinée de ce mardi 7 novembre. L'interpellation d'un forain a déclenché une bagarre avec des CRS.



- En déplacement à Séoul en Corée du Sud, Donald Trump a souligné les "progrès" sur la question nord-coréenne. Un discours diplomatique qui s'éloigne des menaces perpétrées à l'encontre de Kim Jong-on.



- Italie : Silvio Berlusconi a remporté les élections régionales en Sicile.



- Mention particulière: 5,9 millions de téléspectateurs ont regardé le nouveau téléfilm de TF1, qui retrace les aventures d'une jeune trisomique qui passait son Bac.



- Strasbourg : le nouveau sapin de Noël est fissuré et va devoir être abattu et remplacé une troisième fois.