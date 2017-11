et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/11/2017 à 07:19

Ils étaient déterminés. Mardi 7 novembre au matin, dix individus ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Une interpellation a eu lieu en Suisse, deux autres dans le Val-de-Marne, et sept autres dans le sud de la France.



L'inquiétude des enquêteurs est montée à cause des propos échangés par ce groupe sur l'application Telegram, le mode de communication privilégié des terroristes. Ces discussions évoquaient notamment des attaques au couteau ou à la voiture bélier. Le niveau de préparation d'une potentielle attaque n'a cependant pas été encore déterminé avec précision. Pour l'instant, aucune arme n'a été retrouvée lors des perquisitions.

Au centre de ce groupe composé d'individus de 18 à 65 ans, on retrouve un Bosniaque de 27 ans, qui officiait en tant que prédicateur. Il était l'individu le plus actif sur les discussions et semblait avoir le rôle de tête pensante. Selon les enquêteurs, la détermination à agir de ce groupe ne faisait pas de doute.

À écouter également dans ce journal

TARIQ RAMADAN - L'islamologue Tariq Ramadan a été mis en congé de l'université d'Oxford, après les accusations de viols dont il fait l'objet. La prestigieuse université précise que ce congé n'implique "aucune présomption ou acceptation de la culpabilité".



OBSÈQUES - Alexia Daval, la joggeuse qui avait disparu dans une forêt à proximité de Gray le 28 octobre, va être enterrée ce mercredi 8 octobre. "Il faut soutenir la famille, c'est le plus important. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde", confie une habitante au micro de RTL.



NUCLÉAIRE - Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, reporte l'objectif du recul de la part du nucléaire à 50%, de 2025 à 2035. Selon le ministre, l'objectif initial fixé à 2025 n'était pas tenable.



CIGARETTES - Le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 30 centimes dès lundi 13 novembre. Certaines marques vont cependant réduire leurs marges pour ne pas appliquer totalement la hausse imposée par Bercy.