publié le 07/11/2017 à 18:46

C'est un atterrissage d'urgence qui a eu lieu à cause d'une scène de ménage. Tout allait bien à bord du vol de la Qatar Airways entre Doha et Bali. Le Boeing 777 avait atteint sa vitesse de croisière à 11.000 mètres d'altitude et plusieurs passagers s'étaient déjà assoupis. Parmi eux, un Iranien accompagné de son épouse et de leur enfant. Il dort profondément, si profondément que sa femme pense que c'est le moment de faire un contrôle de routine sur son téléphone portable. Pour le déverrouiller, rien de plus simple, elle prend le doigt de son cher et tendre endormi et le pose sur le système d'ouverture par empreinte digitale.



C'est là que ce vol paisible entre en turbulence : la malheureuse, par ailleurs passablement éméchée, se rend compte à la lecture des messages que son mari la trompe sans vergogne. Furieuse, elle se met à le frapper en hurlant. Le personnel d'équipage tente de la calmer, en vain.

Ce remue-"ménage" n'étant pas celui d'un couple au 7e ciel, le pilote de l'avion se pose en urgence pour le débarquer. Aucune charge n'est retenu contre eux mais il a fallu que madame redescende sur terre avant de pouvoir reprendre un autre avion. Fini les vacances à Bali et retour à la maison par le premier vol au cours duquel Monsieur a sans doute évité de s'endormir.

À écouter également dans ce journal

- Nicolas Hulot recule sur le nucléaire. Pour le ministre de l'Écologie, c'est très clair : la France ne pourra pas ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % d'ici 2025.



- Il n'y aura pas de ferme des 4.000 vaches en Haute-Saône. Le projet a reçu un avis défavorable. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui près du site. Le préfet a trois mois pour se prononcer.



- Dix personnes, âgées de 18 à 65 ans, ont été arrêtées ce matin dans un vaste coup de filet antiterroriste entre la France et la Suisse. Les messages qu'ils s'échangeaient via la messagerie cryptée Telegram ont alerté les services antiterroristes.



- Paradise Papers. Les entreprises françaises n'échappent pas au scandale. Comme Apple ou Nike, Total se révèle un champion de l'évasion fiscale. Le groupe pétrolier compte plus de 900 filiales à travers le monde, dont une quinzaine aux Bermudes. Des milliards d'euros de bénéfices y transitent, dont une bonne part échappe à l'impôt.



- Édouard Philippe souhaite des poursuites et des sanctions pour les auteurs de menaces anonymes contre Charlie Hebdo, sur Twitter. L'hebdomadaire est de nouveau une cible à cause de sa une sur l'islamologue Tariq Ramadan.



- Tariq Ramadan, visé par deux plaintes pour viol, a été mis en congé de l'université d'Oxford, où il enseigne.