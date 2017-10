publié le 19/10/2017 à 08:51

Où démarre la lutte contre le harcèlement sexuel ? Alors que les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux depuis les révélations concernant Harvey Weinstein, le gouvernement est en première ligne pour faire évoluer les choses. Et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, assure que cela démarre dès l'école. "Respecter autrui c'est fondamental, et cela englobe évidemment la question de la relation entre les garçons et les filles. Et c'est dès l'école qu'on apprend à se respecter", explique-t-il.



Un apprentissage qui revient aux professeurs, mais pas seulement. "C'est à tout le monde. C'est du domaine de la vie quotidienne. Ce sont des choses que l'on doit faire comme monsieur Jourdin fait de la prose. Il faut être vigilant sur les questions du quotidien mais il n'est pas nécessaire de faire un cours sur l'égalité garçon-fille", glisse-t-il au micro de RTL.