Le journal de 7h30 : Baroin qualifie Macron de "Narcisse dans le miroir"

publié le 17/02/2017 à 08:05

J-65 avant le 1er tour de la présidentielle et Emmanuel Macron est la cible de nombreuses attaques de tous bords. Le candidat d'En Marche a notamment été vivement critiqué pour avoir qualifié la colonisation en Algérie de "crime contre l'humanité". Il s'en est expliqué hier soir au micro de Marc-Olivier Fogiel. "J'ai tenu un propos équilibré qui consiste à dire que des crimes ont été commis, des barbaries, dans le cadre de la colonisation, en particulier dans des temps de guerre, et qu'en même temps, une modernité par effraction s'est faite dans le cadre de cette colonisation".



Hier soir, François Baroin a mobilisé à Toulouse en faveur de François Fillon, plombé par les soupçons d'emplois fictifs de son épouse. L'ancien soutien de Nicolas Sarkozy a réservé ses flèches les plus acérées à Emmanuel Macron, placé devant François Fillon dans les sondages. "Il y a un autre objet qui se promène dans cette campagne présidentielle. Il est en marche. Il m'amuse beaucoup, Macron". "Il donne des leçons sur le thème : j'ai une vision christique de la politique. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'avoir de programme, pas besoin d'avoir d'équipe, peut-être pas besoin d'avoir d'électeurs. Au fond, il vaut mieux être nommé", a-t-il plaisanté. François Baroin a critiqué ses positions sur le cannabis, l'immigration, la laïcité et ses propos sur le colonialisme.

"Il a plein d'idées mais il en a surtout une, c'est lui. C'est son idée, c'est Narcisse dans le miroir. Il se regarde, il se regarde parler. Il a cette vision christique, tous ses chakras sont ouverts, ses capteurs d'énergie sont tournés vers le soleil". "La prochaine réunion, je vous le dis, ça finira en gospel. Ça sera très sympathique mais ça ne fera pas un président

À écouter également dans ce journal

- François Fillon a estimé que "rien ne l'arrêtera", après la décision du parquet national financier de ne pas classer sans suite l'enquête sur le Penelope Gate. Le candidat affirme même qu'une mise en examen ne changerait rien, il affirmait pourtant le contraire fin janvier.



- Un homme a été tué lors d'une folle course poursuite et d'une fusillade sur l'autoroute A55, à l'ouest de Marseille, dans la nuit du 16 au 17 février.



- Théo est sorti de l'hôpital deux semaines après sa violente interpellation à Aulnay-sous-Bois et son viol présumé par un policier. Le jeune homme de 22 ans a appelé au calme après plusieurs nuits de violence en banlieue parisienne et dans la capitale.



- Au cours d'une conférence de presse, Donald Trump a rejeté toute accusation de collusion avec la Russie de Vladimir Poutine pendant la campagne électorale. Le Président a annoncé avoir demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur "les fuites criminelles", émanant selon lui d'anciens de l'administration Obama.



- La Malaisie réclame des échantillons ADN de la famille de Kim Jong-Un, quatre jours après l'assassinat à l'aéroport de Kuala Lumpur de son demi-frère Kim Jong-Nam. Sans ces échantillons, les autorités malaisiennes ne remettront pas le corps du défunt à la Corée du Nord.



- En Ligue Europe, Manchester United a dominé 3-0 Saint-Étienne hier soir et Lyon s'est imposé 4-1 face à Alkmaar, avec un doublé de Lacazette. Ce Bastia affronte Monaco en 26e journée de Ligue 1.



- La Française Tessa Worley, 27 ans, a remporté le titre mondial de slalom géant, jeudi à St Moritz, son deuxième dans la discipline après celui en 2013 à Schladming (Autriche). Après avoir signé le meilleur temps de la première manche, Worley, en 2 min 05 sec 55/100e, a parfaitement géré la seconde, devançant l'Américaine Mikaela Shiffrin, de 34/100e, et l'Italienne Sofia Goggia, de 74/100e.