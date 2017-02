publié le 16/02/2017 à 14:44

La star de l'équipe de France lors ces 44es championnats du monde de ski alpin, c'est elle. Déjà titrée deux jours plus tôt sur l'épreuve par équipes avec Alexis Pinturault, Mathieu Faivre et Adeline Baud Mugnier, Tessa Worley s'est imposée jeudi 16 février sur sa discipline de prédilection, le géant, quatre ans après sa victoire à Schladming, en Autriche.



Née à Annemasse d'un père australien et d'une mère française, la skieuse de 27 ans a signé le meilleur temps dans les deux manches. L'Américaine Mikaela Shiffrin et l'Italienne Sofia Goggia complètent le podium. Résultat on ne peut plus logique puisque Tessa Worley domine la saison de Coupe du monde, avec trois succès et trois places de deuxième qui l'ont mise sur orbite pour l'obtention de son premier petit globe.

Gravement blessée au genou droit en décembre 2013 (rupture du ligament croisé et lésion du ménisque), la "Puce" (1,57 m) a donc mis un peu plus de trois ans pour se reconstruire et retrouver la voie du succès. Avant ce coup dur qui l'avait privée des Jeux Olympiques de Sotchi, la Française avait remporté sa dernière victoire justement à Saint-Moritz.