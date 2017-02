Fillon distancé par Le Pen et Macron, selon un nouveau sondage

publié le 16/02/2017 à 16:30

Sur un mois, François Fillon accuse une forte baisse avec 6,5% des intentions de vote en moins au premier tour de l'élection présidentielle. 18,5% des personnes interrogées comptent voter pour lui, contre 26% pour Marine Le Pen et 23% pour Emmanuel Macron, selon un sondage Ipsos Sopra Steria diffusé jeudi 16 février pour Le Monde et le Cevipof, le centre de recherches de Sciences Po. Mis en difficulté par les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, le candidat de la droite serait éliminé au premier tour de l'élection présidentielle selon cette configuration-là.



La baisse de François Fillon est particulièrement sensible parmi les sympathisants Les Républicains, auprès desquels il chute de 13 points. Pour Marine Le Pen, les intentions de vote en sa faveur sont stables. Quant à Emmanuel Macron, il progresse de deux points. Benoît Hamon, s'il arrive toujours au pied du podium, a fait une large percée depuis sa victoire à la primaire élargie de la gauche. Il a plus que doublé les intentions de vote en sa faveur en faisant un bond de 7,5% et atteignant 14,5%, devant Jean-Luc Mélenchon, en baisse de deux points avec 12%.

Du côté des plus petits candidats, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan fait l'objet de 3% des intentions de vote et l'écologiste Yannick Jadot de 2%. Si François Bayrou se portait candidat, disposant de 6% d'intentions de vote, Emmanuel Macron ne ferait plus l'objet que de 20% des intentions de vote et François Fillon de 17,5%. Parmi les personnes interrogées, 47% affirment avoir ressenti de "la colère" vis-à-vis de l'affaire Fillon, 30% se disent déçues, 2% restent acquises à sa cause et 9% estiment "scandaleuses les attaques dont il fait l'objet."