États-Unis : un couple qui a combattu ensemble le cancer se marie

publié le 17/02/2017 à 07:32

Vous connaissez la formule : pour le meilleur et pour le pire. Le couple que forme Ashley et Kevin a connu le pire et espère bien connaître désormais le meilleur. Leur mariage, il y a quelques jours dans le New Jersey, n’était pas seulement le plus beau jour de leur vie, mais la preuve qu’ils étaient encore en vie, que leur vie avait triomphé de la mort.



Ils sont ensemble ensemble depuis 2006, et ils n'avaient que 15 ans. Leur premier amour est devenu le grand amour. Ils ne doutaient pas qu’ils étaient faits l’un pour l’autre et avaient donc décidé de se marier jeunes. Pourquoi attendre ? Mais à l’âge de 18 ans, les médecins d'Ashley ont diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Coup dur pour elle et pour le couple. Il fallait repousser à plus tard les projets de mariage. Évidemment Kevin était à ses côtés, pour la soutenir, l’encourager, la rassurer.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que lui même allait subir ensuite la même épreuve. Un cancer également, et plus grave encore que celui d’Ashley : un cancer très avancé de l’estomac et de œsophage. Les médecins ne lui donnaient que six mois à vivre. Kevin était sous le choc, de sa maladie, mais aussi du destin qui frappait à nouveau son couple.

"Tout se terminera bien"

C'est donc aussi pour Ashley qu’il s’est battu, qu’il a supporté le traitement et les opérations. Il n’était pas encore tiré d’affaire, loin de là, lorsqu’il a demandé Ashley en mariage il y a deux ans, en février 2015. C’était une manière aussi de croire en l’avenir, croire qu’il allait survivre. Aujourd’hui ils ont 26 ans, ils s’aiment plus encore qu’avant. Mais ils ne s’étaient toujours pas mariés.



En décembre dernier, ils ont accepté de participer à un concours de mariage. Il s'agissait de gagner l’organisation gratuite d’un beau mariage, dans un bel endroit du New Jersey. Ce sont des gens qu’ils connaissaient qui ont écrit pour proposer leur candidature, en racontant leur amour et leurs cancers. Ashley et Kevin se sont laissés convaincre. Leur histoire a ému les internautes qui ont voté en masse pour que les fiancés gagnent le concours.



Ashley est tirée d’affaire. Pas encore Kevin qui a encore été hospitalisé, il y a quelques jours, mais il va beaucoup mieux. Ils se sont donc mariés le 11 février dernier, onze ans jour pour jour après leur rencontre, deux ans jour pour jour après leurs fiançailles. Comme le dit Kevin, la vie leur a appris qu’ils ne peuvent savoir ce qu’elle leur réserve : "Nous allons être là l’un pour l’autre, profiter de chaque moment ensemble. Même s’il y a des moments difficile, tout se terminera bien".