publié le 17/02/2017 à 05:29

C’est un document étonnant, proche d’un bon de commande, qu’ont publié WikiLeaks, Libération, Mediapart et La Repubblica jeudi 16 février. L’auteur de cette commande n’est autre que la Central Intelligence Agency (CIA), l’agence de renseignements extérieurs des États-Unis, et son destinataire la désormais célèbre National Security Agency (NSA), spécialisée dans les écoutes.



L’agence de renseignement américaine aurait ainsi demandé aux "grandes oreilles" américaines de suivre de près la campagne présidentielle française de 2012 et ses différents protagonistes. Après avoir "suivi de près" la primaire du Parti socialiste à l’automne 2011, l’agence américaine s’intéresse notamment à la façon "dont le président Sarkozy et d’autres 'personnalités du gouvernement' perçoivent les différents candidats à l’élection de 2012, qui se profile", relève Le Monde. Les renseignements américains s’interrogent tout particulièrement sur la capacité du président sortant “à ‘disputer’ le scrutin, ses ‘instructions’ durant la campagne et la manière dont lui et ses conseillers 'interagissent'".

En anticipant une défaite et un affaiblissement de la droite, la CIA souhaite également que la NSA suivent plusieurs personnalités à fort potentiel sur la scène politique française. On y retrouve Martine Aubry et François Hollande, tous deux finalistes de la primaire du PS, Marine Le Pen, mais aussi Dominique Strauss-Kahn, alors que le scandale du Sofitel bat son plein. La CIA s’intéresse ainsi aux prises de position de ces cibles sur les États-Unis, l'Union européenne ou encore la crise grecque.