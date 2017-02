publié le 16/02/2017 à 18:43

Il était alité depuis deux semaines. Grièvement blessé lors de son interpellation le 2 février à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le jeune Théo est sorti de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois jeudi 16 février. C'est le collectif Justice pour Théo qui a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook, précisant que le jeune homme "a besoin (...) de repos" et qu'il "adressera un message de remerciements" dans la soirée.



Le jeune homme a été hospitalisé après une violente interpellation menée par quatre policiers, en marge d'un contrôle d'identité qui a dégénéré dans la cité des 3.000 d'Aulnay. Un des fonctionnaires a été mis en examen pour viol et ses trois collègues pour violences volontaires. Le médecin ayant examiné Théo à son arrivée à l'hôpital a diagnostiqué "une plaie longitudinale du canal anal" ainsi qu'une "section du muscle sphinctérien" et prescrit 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

L'affaire a déclenché une vague d'indignation en France. De nombreuses manifestations, parfois émaillées de violences, ont eu lieu. Mardi 14 février, l'entourage de Bruno Le Roux avait fait état de 245 personnes interpellées en France depuis le déclenchement des violences urbaines.