publié le 16/02/2017 à 09:35

Difficile encore de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Une chose est sûre, c'est une étape importante dans l'affaire du Penelope Gate. Selon des informations confirmées par RTL, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ont transmis leur rapport au parquet national financier.



Quelles seront les suites de ce scandale polito-judiciaire ? Si une mise en examen n'est pas encore d'actualité, le parquet national financier a annoncé que "en l'état", un classement sans suite de la procédure n'est pas envisagé. L'enquête va donc se poursuivre à deux mois de la présidentielle. Le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux.

Depuis les révélations du Canard enchaîné, qui ont révélé l'importante rémunération de Penelope Fillon mais également de Marie et Charles Fillon, la candidature de l'ancien premier ministre à l'Élysée est de plus en plus difficile. L'entourage de François Fillon a-t-il bénéficié d'emplois fictifs ? Telle est la question à laquelle devra répondre le parquet national financier. Grand favori des sondages lors de sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon est aujourd'hui éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle selon différents sondages.