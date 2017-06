Le journal de 7h : REM pourrait compter entre 400 et 455 députés à l'Assemblée

Le Journal RTL de 7h du 12/06/2017 : LREM pourrait compter entre 400 et 455 députés à l'Assemblée

publié le 12/06/2017 à 07:41

Un mois seulement après son élection, Emmanuel Macron est en position de force pour s'assurer une large majorité à l'issue du premier tour des législatives qui avaient lieu dimanche 11 juin. La République En Marche a obtenu 32,32% des voix, devant Les Républicains (21,56%), le Front national (13,2%), La France insoumise (11,02%) et le Parti socialiste (9,51%). Selon les estimations, La République En Marche pourrait obtenir entre 400 et 455 députés à l'Assemblée nationale après le second tour. Le mouvement pourrait même se passer des candidats MoDem, avec qui il a fait alliance, pour faire passer les lois.



Les ministres-candidats sont arrivés largement en tête dans leur circonscription. À l'image de Bruno Le Maire, en passe de réussir son pari dans l'Eure. Christophe Castaner, Marielle de Sarnez, Mounir Mahjoubi sont également en position très favorable. Seule la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est en ballottage inconfortable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "La France est de retour", a affirmé Édouard Philippe

- La liste des anciens ministres de François Hollande et ténors du Parti socialiste éliminés dès le premier tour est longue... Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, Emmanuel Cosse, Cécile Duflot, Matthias Fekl, Christian Eckert ne retourneront pas à l'Assemblée nationale. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis a également été éliminé dès le premier tour. Najat Vallaud-Belkacem est en mauvaise posture à Villeurbanne. En revanche, ballottage favorable pour Manuel Valls, Marisol Touraine et Stéphane Le Foll qui n'avaient aucun candidat REM face à eux.

- Il n'y aura qu'une triangulaire au second tour, contre 34 en 2012. Elle aura lieu dans la 1re circonscription de l'Aube.



- Près de 51,3% des Français ont décidé de ne pas se rendre aux urnes au premier tour des élections législatives. Jamais l'abstention n'avait atteint un tel niveau sous la Ve République. Le précédent record, qui date du premier tour des législatives en 2012, était de 42,78%.



- Rafael Nadal a remporté sa 10e victoire à Roland-Garros, en s'imposant face à Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1).



- Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Canada.