publié le 11/06/2017 à 14:22

Stan Wawrinka a sans aucun doute rendu la meilleure partition de ce Roland Garros 2017. C'était lors de la demi-finale, vendredi 9 juin, face à Andy Murray. Les deux hommes se sont rendu une bataille magnifique, en plus de quatre heures de jeu, remportée donc par le Suisse, numéro trois mondial (6-7(8), 6-3, 5-7, 7-6(3), 6-1).



Mais en face, Rafael Nadal est le grandissime favori de ce rendez-vous. Il a survolé ses précédents duels avec une facilité assez étonnante. Il n'a perdu que 27 jeux en deux semaines de compétition. À titre de comparaison, Wawrinka en a cédé 24 au seul Britannique et numéro un mondial, au tour précédent.

Le Majorquin (31 ans), en cas de victoire, remporterait son 10e tournoi de la porte d'Auteuil. En 12 ans, ce serait bien évidemment un record. Pour cette rencontre, la météo s'annonce rayonnante au-dessus de Paris. Toutes les conditions sont donc réunies pour assister à une finale de très haut niveau.

Le direct de la finale :

14h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la finale messieurs de ce Roland-Garros 2017 entre Wawrinka et Nadal.