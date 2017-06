Résultats législatives : "Les candidats de REM en bonne posture"

publié le 12/06/2017 à 07:30

Au lendemain du premier tour des législatives, Olivier Bost, du service politique de RTL, détaille quel est l'affiche pour le second tour et ce qui se dessine pour la nouvelle Assemblée nationale. "La carte de France est quasiment intégralement remplie de violet" ce lundi 12 juin. "Une couleur que vous obtenez en mélangeant du rouge et du bleu, la gauche et la droite", précise le journaliste. En effet, Olivier Bost explique que dans la très grande majorité des circonscriptions, "les candidats de La République En Marche (REM) est en bonne posture pour l'emporter dimanche prochain". Ils ont souvent plus de dix points d'avance sur leurs concurrents du second tour.



Quant aux autres partis politiques, le MoDem de François Bayrou, grâce à son accord avec Emmanuel Macron, est qualifié dans une soixantaine de circonscriptions. Les Républicains et l'UDI arrivent en tête dans seulement une soixantaine de circonscriptions. Le Front national arrive en première position dans une vingtaine de circonscriptions, principalement dans le nord, le sud-est et dans l'est. Le Parti socialiste et ses alliés arrivent eux premiers en métropole dans seulement une douzaine de circonscriptions.

Selon les projections, REM aura donc dimanche prochain entre 400 et 455 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée. "Ce n'est plus une vague, c'est un raz-de-marée", assure Olivier Bost. Il ajoute qu'"il faut remonter à 1993 pour avoir de tels chiffres. Et encore, à l'époque c'était l’œuvre de deux partis : le RPR et l'UDF. " À noter qu'il n'y aura qu'une seule triangulaire dans l'Aube. Il y en avait eu 34 en 2012.

Coup de balai sur la classe politique

Du côté des éliminés, c'est une page de la vie politique qui se tourne. "Au Parti socialiste, c'est le cimetière des éléphants", ironise le journaliste. Benoît Hamon, le candidat à la présidentielle, est éliminé. Le patron du parti Jean-Christophe Cambadélis est également éliminé comme l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot. Aurélie Filippetti, ministre frondeuse, a été battue dès le premier tour dans son département de la Moselle. Ce ne sera pas facile non plus pour Manuel Valls à Évry (Essonne), la France insoumise a fait un bon score. Deux anciens ministres socialistes sont quand même partis pour retrouver leur siège : Marisol Touraine et Stéphane Le Foll. En résumé, "c'est un deuxième coup de balai sur la classe politique avant le dernier dimanche prochain", conclut Olivier Bost.