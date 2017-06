publié le 11/06/2017 à 21:56

Au Canada, aussi, une vague a déferlé. Parti en pole position, Lewis Hamilton n'a jamais abandonné sa première place pour s'imposer lors du Grand Prix du Canada, disputé dimanche 11 juin. Le pilote britannique de Mercedes a franchi la ligne d'arrivée devant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull). Son résultat lui permet de revenir au classement à 12 points du leader allemand Sebastian Vettel (Ferrari) qui, pourtant parti deuxième malgré une impressionnante séance de qualification, a terminé seulement 4e. Kimi Räikkönen termine 7e.





À l'extinction des feux, l'opportuniste Vestappen surgit, à l'extérieur, de sa 5e place pour se placer juste derrière le poleman Lewis Hamilton. Mais c'est véritablement au premier virage que la course bascule. Vettel, défait de deux places, fragilise son aileron dans un contact. L'incident aurait pu rester anodin si l'Allemand, dès la relance de la course après une intervention de la voiture de sécurité pour une collision entre Sainz et Massa, n'avait finalement pas vu son aileron endommagé se disloquer en partie. La conséquence est immédiate : dans l'incapacité de maintenir une cadence suffisante, il est contraint de passer aux stands et de ressortir bon dernier. L'autre Ferrari, de Räikkönen, galère aussi et recule de la 4e à la 6e place à l'issue du 6e tour.

L'autre tournant survient au 11e tour : Verstappen, à trois secondes du leader, subit une panne mécanique et doit garer sa monoplace au bord de la route. Contre toute attente, alors même que la voiture était mal placée pour être dégagée par les commissaires, la direction de course décide de ne pas faire intervenir la voiture de sécurité. Celle-ci aurait pu tout relancer... et faire les affaires de Vettel qui aurait pu recoller au peloton. À la place, la voiture de sécurité virtuelle est utilisée, figeant ainsi les écarts sur la piste.

Vettel au talent, Ocon montre ses muscles

Nettement moins agitée, la suite de la course met en exergue la facile domination d'Hamilton en tête et la galère des Ferrari, peinant à progresser dans le top 10 synonyme de points. La lutte pour le podium permet aussi de placer les projecteurs sur le jeune talent français Ocon qui, au gré d'une stratégie décalée, parvient à rester 2e pendant plusieurs tours. Les arrêts aux stands rétablissent toutefois la hiérarchie normale : la Mercedes de Bottas, qui avait gagné une position au départ, se place 2e et Ricciardo, lui aussi bien parti, agrippe la 3e place.



Dans les cinq dernières boucles, les convaincantes Force India de Perez et Ocon s'agrippent respectivement à la 4e et la 5e place. Mis sous pression par la Ferrari de Vettel, revenu dans le coup au gré d'une stratégie audacieuse à deux arrêts contre un seul pour ses concurrents, les deux outsiders finissent par commettre des erreurs. Avec de périlleuses mais audacieuses manœuvres que seuls les tout meilleurs réussissent, Vettel finit par venir à bout des deux équipiers roses et sauver les meubles à la 4e place. Un résultat qui lui permet de sauver douze points dans sa défaite vis-à-vis de Hamilton qui signe un week-end parfait après avoir explosé le record absolu du circuit et égalé le record de poles du légendaire Senna.



