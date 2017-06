publié le 11/06/2017 à 21:33

Le premier ministre Edouard Philippe a estimé à l'issue du premier tour des législatives de 2017 que "la France est de retour", depuis l'arrivée à la présidence d'Emmanuel Macron et la nomination d'un gouvernement "regroupant des sensibilités et des expériences diverses".



"Depuis un mois, le Président a su incarner en France comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace", a estimé Édouard Philippe (LR), en soulignant que pour la troisième fois, les Français ont confirmé leur "attachement dans le projet de renouvellement, de rassemblement et de reconquête" d'Emmanuel Macron.

"Un projet que nous avons commencé à mettre en oeuvre et qui s'est traduit par la nomination d'un gouvernement regroupant des sensibilités et des expériences diverses, reprenait le premier ministre, et dans la préparation de textes législatifs dans deux domaines clefs : le rétablissement de la confiance dans l'action publique et l'adaptation de notre droit aux nouvelles exigences de sécurité liées aux risques terroristes".