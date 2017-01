INVITÉ RTL - Patrick Puy, le président du groupe en difficulté, revient sur l'annonce mardi 25 janvier de la cession de André et de Naf Naf ainsi que sur la suppression de 1.000 emplois.

par Yves Calvi , Philippe Peyre publié le 25/01/2017 à 07:30

Le géant du textile Vivarte a donc annoncé mardi 24 janvier la cession du mythique André et de Naf Naf et la suppression de 1000 emplois. Un vrai désastre social pour un groupe plombé par 1,3 milliard d'euros de dettes. "On a acheté trop d'enseignes et on n'est pas capables de soutenir toutes ces enseignes", a reconnu Patrick Puy, le PDG du groupe, au micro de RTL. "Ça a été une erreur stratégique", a-t-il ajouté.



Le groupe a décidé de se séparer du mythique André et de Naf Naf. "C'est pour le bien des enseignes que l'on va garder et pour le bien de celles qu'on ne va pas garder", a avancé Patrick Puy. Cela représente plus de 1.000 emplois supprimés : "707 suppressions de postes, 494 dans les magasins et le reste dans les sièges", a tenu à préciser le président de Vivarte.



Cette annonce a provoqué la colère et l'incompréhension des salariés du groupe. "Je le comprend, le problème est bien là. Je ne suis pas là pour protéger le groupe, mais pour le mettre sur les rails", a-t-il martelé.