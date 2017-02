REPLAY - Le jihadiste français Rachid Kassim, l'un des plus recherchés dans le monde, aurait été tué mercredi 8 février par une frappe militaire de la coalition internationale, selon le Pentagone.

C'était l'un des jihadistes français les plus recherchés. Rachid Kassim, donneur d'ordres de l'organisation état islamique, aurait été tué mercredi 8 février dans le nord de l'Irak par une frappe d'un drone de la coalition internationale, comme l'ont rapporté les autorités américaines vendredi soir, et même si l'information est "en attente de confirmation définitive" par les autorités françaises et la DGSE.



Âgé de 29 ans, il est notamment soupçonné d'avoir téléguidé le meurtre terroriste du Père Jacques Hamel, en juillet dernier, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, par Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean. Rachid Kassim serait aussi impliqué dans le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville en juin, ou encore dans plusieurs cas de tentatives d'attentats avortés, comme celui de la voiture piégé aux bonbonnes de gaz, près de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris en septembre.

- Ce samedi 11 février, débutent les vacances scolaires pour la zone B, qui concerne essentiellement la partie nord et sud-est de la France. La zone C, pour sa part, entame sa deuxième semaine de congés.





- L'auteur de l'attaque du Louvre, le 3 février dernier, Abdallah El-Hamahmy, a été mis en examen, ce vendredi, pour tentatives d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste.



- Donald Trump a affirmé vendredi 10 février qu'il envisageait plusieurs options pour relancer son décret anti-immigration actuellement bloqué par la justice, dont la présentation d'un "nouveau" texte.



- Six jeunes hommes placés lundi en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque de quatre policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en octobre, ont été mis en examen pour "tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique commises en bande organisée", a annoncé le parquet d'Evry vendredi 10 février.



- En Ligue 1, en ouverture de la 25e journée, le PSG s'est imposé sur la pelouse de Bordeaux (0-3), avec un doublé d'Edinson Cavani et un but d'Angel Di Maria. Les Parisiens n'ont pas manqué leur déplacement en terres girondines avant la réception de Barcelone, mardi 14 février.



- Aux 32es Victoires de la musique, vendredi soir, la chanteuse Jain a dominé les catégories "clip de l'année" et "artiste féminine de l'année". Ont aussi été distingués Kungs (album de musiques électroniques), Jul (album de musiques urbaines), Vianney (chanson originale pour "Je m'en vais"), ou encore Renaud (artiste masculin de l'année).