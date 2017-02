Victoires de la musique 2017 : Jain, Renaud, Vianney... Le palmarès complet

publié le 11/02/2017 à 00:49

Les artistes français étaient à l'honneur ce vendredi 10 février avec les 32es Victoires de la musique. Sous les yeux de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, de Benoît Hamon ou encore de Jack Lang, les artistes ont défilé sur scène entre performances artistiques et remises de récompenses. Mais la politique a aussi eu une place centrale dans le Zénith de Paris alors que l'actualité est dominée par la violente arrestation de Théo à Aulnay-sous-Bois.Olivier Bassuet, l'un des réalisateurs du clip Makeba de Jain, a ouvert les hostilités en s'adressant à sa fille avant que la chanteuse Imany ne livre un poignant discours.



Mais c'est bel et bien la musique qui a rythmé l'ensemble de la soirée. Une soirée largement dominée par Jain. Avec sa pop-world touche à tout et colorée, nourrie depuis l'enfance par un parcours de globe-trotteuse, la jeune artiste de 25 ans a remporté deux Victoires dominant les catégories "clip de l'année" et "artiste féminine de l'année" où elle était notamment en concurrence avec Imany et Véronique Sanson. Deux récompenses qui viennent concrétiser une année flamboyante pour la Toulousaine de naissance.

Définitivement, les Victoires de la musique 2017 ont pris un coup de jeune avec les victoires de Kungs (20 ans, album de musiques électroniques), Jul (27 ans, album de musiques urbaines) ou encore Vianney (25 ans, chanson originale). Ce dernier a remporté ce vendredi 10 février sa deuxième Victoires avec sa chanson, Je m'en vais.



Chez les hommes, le titre phare de l'artiste masculin de l'année a été remporté par Renaud. L'auteur-interprète de 64 ans, revenu au premier plan l'an dernier après sept ans d'absence, est récompensé pour son album éponyme, le plus vendu en France en 2016. Cette Victoire est la sixième de sa carrière toutes catégories confondues. Absent du Zénith ce vendredi, Renaud a tout de même adressé un court message à ses fans : "Je voudrais remercier le public, mon public", a-t-il déclaré dans une vidéo enregistrée pour l'occasion.

Le palmarès complet des Victoires de la musique

Artiste masculin de l'année : Renaud

Artiste féminine de l'année : Jain

Chanson originale : Vianney pour Je m'en vais

Album révélation de l'année : Radio Elvis

Groupe ou artiste révélation scène : L.E.J

Album de chansons de l'année : Benjamin Biolay pour Parlermo Hollywood

Album rock de l'année : Louise Attaque pour Anomalie

Album de musiques urbaines : Jul pour My World

Album de musiques électroniques : Kungs pour Layers

Album de musiques du monde : Calypso Rose pour Far From Home

Concert de l'année : Ibrahim Maalouf

Clip de l'année : Jain pour Makeba