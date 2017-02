Selon les informations de LCI, l'un des terroristes français les plus recherchés dans le monde aurait été tué mercredi 8 février par une frappe militaire de la coalition internationale.

Crédit : AFP Les membres d'un groupe djihadiste, en Syrie. (illustration)

par Ambre Deharo publié le 10/02/2017 à 23:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'information est encore en cours de vérification. Selon LCI, le terroriste français Rachid Kassim, l'un des plus recherchés dans le monde entier, aurait été abattu mercredi 8 février. Il aurait été ciblé par une frappe militaire de la coalition internationale à l'aide d'un drone, près de la ville de Mossoul en Irak. L'information a été transmise ce 10 février aux agents de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, ainsi qu'aux agents américains de la CIA, afin d'être confirmée.



Rachid Kassim, un Roannais de 29 ans, est l'une des cibles prioritaires pour la France et les États-Unis. Membre de l'État islamique depuis 2012, très actif sur les réseaux sociaux, il a la réputation de repérer les nouvelles recrues de l'organisation terroriste via l'application Telegram notamment, et de les convaincre de lancer des attaques sur le sol français. Par ailleurs, il a revendiqué de nombreux attentats, dont celui de l'assassinat du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet dernier. On le suspecte aussi d'être derrière le meurtre des deux policiers de Magnanville et de certains projets d'attentats avortés dont celui de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée à proximité de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.



En novembre dernier, un chercheur de l'université George Washington aux États-Unis postait sur son site internet une interview de Rachid Kassim dans laquelle celui-ci décrivait sa haine de la France. "La violence ne vient pas de nous. La France et les États-Unis ont commencé à nous attaquer. Quand ils arrêteront, nous arrêterons", avait-il notamment déclaré.