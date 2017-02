publié le 10/02/2017 à 20:28

Unai Emery va-t-il aligner son onze titulaire ? Marco Verratti va-t-il retrouver la compétition ? Alphonse Aréola sera-t-il de nouveau aligné dans les buts du PSG ? Les questions qui entourent le déplacement de Paris à Bordeaux (20h45) sont nombreuses et ont un facteur commun : la réception du FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions mardi 14 février.



Mais avant ce rendez-vous les Parisiens (2es, 52 points) doivent garder le rythme imposé par l'AS Monaco (1er, 55 points) au sommet de la Ligue 1. Le leader reçoit Metz samedi 11 février et a de grandes chances d’empocher trois nouveaux points. Le déplacement au Matmut Atlantique pour les joueurs d'Unai Emery s'annonce plus compliqué sur le papier. Historiquement Paris aime les déplacements en Gironde. Il n'a perdu qu'une seule fois sur les sept derniers Bordeaux-Paris en Ligue 1. C'était lors de la saison 2014-2015, score final 3-2.

Bordeaux (7e, 36 points) peut doubler Marseille et Saint-Étienne en cas de victoire ou de match nul. Il reste sur trois victoires en quatre matches. Sa seule défaite depuis le 21 décembre date de la venue du... PSG en demi-finale de Coupe de la Ligue (1-4) le 24 janvier.

L1-25e journée : programme et classement

Vendredi 10 février :

20h45 : Bordeaux - Paris



Samedi 11 février :

17h00 : Guinguamp - Lyon

20h00 : Dijon-Caen

Toulouse - Bastia

Lille - Angers

Nancy - Montpellier

Monaco - Metz



Dimanche 12 février :

15h00 : Rennes - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Lorient

21h00 : Nantes - Marseille